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إقتصاد

الدولار ما دون الـ89 الفاً.. اليكم ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
30-07-2023 | 13:02
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 88800 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح عصراً ما بين 89500 و90100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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