الدولار ما دون الـ89 الفاً.. اليكم ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 88800 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح عصراً ما بين 89500 و90100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

Advertisement