Advertisement

لم يصدق المستثمر الصغير في بورصة مصر أحمد عطية نفسه، عندما أبلغته شركة الوساطة المالية التي يتعامل معها أن الأسهم التي اكتتب فيها بشركة "بلتون المالية القابضة" لم تظهر في حسابه بعد، وأن عليه التقدم بشكوى لهيئة الرقابة المالية ولبنك "أبوظبي الأول مصر" متلقي الاكتتاب، على الرغم من أنه قام بكل إجراءات الاكتتاب بنفسه، وأودع المبالغ المطلوبة في البنك بالموعد المحدد.عطية، لم يكن هو الوحيد المتضرر من الاكتتاب في الشركة، بل هناك العشرات مثله، من الذين اكتتبوا ولم تظهر الأسهم في محافظهم المالية، مما دفعهم للتقدّم بشكوى إلى البنك والهيئة العامة للرقابة المالية التي عقدت أكثر من اجتماع خلال الأسبوع الماضي مع الشركة والبنك، وخلصوا إلى ضمان عدم تضرر أي مستثمر تثبت صحة أوراقه، وأنه اكتتب في الموعد المحدد ضمن المرحلة الأولى.تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "بلتون" المصرية بنحو 98%نجحت "بلتون المالية القابضة" بوقت سابق من هذا الشهر في زيادة رأسمالها بعشرة مليارات جنيه في أكبر زيادة نقدية بتاريخ بورصة مصر.قال مسؤول في سوق المال المصرية لـ"اقتصاد الشرق" شريطة عدم ذكر اسمه :"ستتم إتاحة أسهم من خلال عمليات محمية لمن ثبتت صحة إجراءات مشاركته في الاكتتاب. البنك اشترى بالفعل بعض الأسهم من السوق في جلسة الخميس الماضي، ونتوقع أن يتم الانتهاء هذا الأسبوع من هذه المشكلة"."بلتون المالية القابضة" إحدى كبريات المؤسسات المالية في مصر، ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاطات الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات. تأسست "بلتون" شركة مساهمة مصرية، في مايو عام 2006، وأُدرجَت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.حقوق العملاء محفوظةمحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك "أبوظبي الأول مصر" أكد لـ"اقتصاد الشرق" أن جميعَ حقوق العملاء محفوظة تماماً، ولن يضار أي أحد منهم من أي خطأً تشغيلي تقني تم من البنك.أضاف: "هذا وارد في مثل هذه الاكتتابات الكبيرة، وسيتم تداركه والحفاظ على حقوق المكتتبين. وجارٍ التنسيق مع هيئة الرقابة المالية بشأن ذلك، وهذه رسالة طمأنة للجميع، ولاداعيَ للقلق إطلاقاً".كانت "شيميرا للاستثمار" الإماراتية قد نجحت في شراء 56% من أسهم "بلتون المالية القابضة"، مقابل نحو 385 مليون جنيه، وذلك بسعر 1.485 جنيه للسهم عندما كان سعر صرف العملة المحلية 18.9 جنيه للدولار، فيما يُتداول السهم حالياً عند حدود 3.2 جنيه.قال أحمد عطية: "حتى لو تم تعويضنا بأسهم؛ من سيدفع ثمن القلق والترقب الذي عانينا منه خلال الأيام الماضية نتيجة شعورنا بفقدان مدخراتنا المالية، نتمنى ألا يتكرر ما حدث مع أي زيادة مستقبلية، و أن يكون ذلك درساً للجميع في سوق المال المصرية من أول الرقابة المالية و(مصر للمقاصة) إلى البنك متلقي الاكتتاب بدلاً من الفرحة بأسرع وأكبر اكتتاب في تاريخ البورصة".