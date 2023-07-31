Advertisement

إقتصاد

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-07-2023 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1092806-638263840980859891.jpg
Doc-P-1092806-638263840980859891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الاثنين، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج، إلى أيلول، وشح الإمدادات العالمية، وفقا لوكالة "رويترز".
Advertisement

وبحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.

وينتهي عقد خام برنت لسبتمبر، في وقت لاحق، الاثنين. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل 84.23 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا.

وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا، الجمعة، عند أعلى مستوياتهما، منذ أبريل، ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية. والخامان في طريقهما لإنهاء يوليو بتحقيق أكبر مكاسب شهرية.

وقال محللون إن من المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر.

وقال محللو بنك غولدمان ساكس في مذكرة، الاثنين، "ارتفعت أسعار النفط 18 بالمئة، ما أدى الارتفاع القياسي على الطلب وخفض المعروض السعودي إلى عودة العجز في الأسواق وسط تخلي السوق عن حالة التشاؤم بشأن النمو".

وحافظ البنك على توقعاته لخام برنت عند 86 دولارا للبرميل لديسمبر، ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 93 دولارا في الربع الثاني من 2024.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:00 | 2023-07-31
00:32 | 2023-07-31
23:18 | 2023-07-30
23:00 | 2023-07-30
15:26 | 2023-07-30
13:02 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website