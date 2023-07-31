النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية... اليكم التفاصيل

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اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الاثنين، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج، إلى أيلول، وشح الإمدادات العالمية، وفقا لوكالة "رويترز".وبحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.وينتهي عقد خام برنت لسبتمبر، في وقت لاحق، الاثنين. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل 84.23 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا.وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا، الجمعة، عند أعلى مستوياتهما، منذ أبريل، ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية. والخامان في طريقهما لإنهاء يوليو بتحقيق أكبر مكاسب شهرية.وقال محللون إن من المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر.وقال محللو بنك غولدمان ساكس في مذكرة، الاثنين، "ارتفعت أسعار النفط 18 بالمئة، ما أدى الارتفاع القياسي على الطلب وخفض المعروض السعودي إلى عودة العجز في الأسواق وسط تخلي السوق عن حالة التشاؤم بشأن النمو".وحافظ البنك على توقعاته لخام برنت عند 86 دولارا للبرميل لديسمبر، ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 93 دولارا في الربع الثاني من 2024.