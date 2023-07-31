على الرغم من الحرب... الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 2%

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قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2 و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف الوزير الروسي، أن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جداً بالنسبة للوزارة، وفق ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس إن الشركات الروسية ستحقق المزيد من الأرباح بفضل انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب. (العربية)