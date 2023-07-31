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إقتصاد

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

Lebanon 24
31-07-2023 | 02:10
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حومت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى أيلول وشح الإمدادات العالمية.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.

وينتهي عقد خام برنت لشهر أيلول في وقت لاحق اليوم. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل 84.23 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا.
 
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