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إقتصاد

حطوة غير متوقعة... دولة تسعى للتخلي عن "الدولار"

Lebanon 24
01-08-2023 | 01:00
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صرح الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بأن إريتريا ودولا أخرى في إفريقيا وأوروبا وآسيا تحتاج للخروج من دائرة الدولار واليورو لتفادي ضغوط العقوبات من القوى المهيمنة.

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وقال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في مقابلة مع RT: "يجب على كل دولة ذات سيادة أن تتبع سياستها النقدية الخاصة وأن تكون مستقلة ماليا".
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وأضاف الرئيس الإريتري: "بما أن البنية العالمية للنظام النقدي تحت سيطرة القوى المهيمنة، فإنها بلا شك ستستخدم هذه الأداة لفرض العقوبات لذلك يجب الابتعاد عن (الدولار واليورو)".

وأشار إلى أن إريتريا بحاجة إلى نظام مالي قابل للحياة من شأنه أن يعزز الاقتصاد ويؤدي في النهاية إلى ترابط قوي من خلال التعاون.

وفي السنوات الماضية كثرت الدعوات للابتعاد عن الدولار وتقليص الاعتماد عليه في التجارة العالمية، كون الولايات المتحدة تستخدمه كأداة عقوبات إضافة إلى ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستوى فلكي.(RT)


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