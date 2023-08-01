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إقتصاد

موجودات "المركزي السعودي" تنخفض... كم بلغت الأرقام؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 02:00
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أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، انخفاض موجوداته في يونيو الماضي بواقع 40 مليار ريال على أساس شهري إلى 1.832 تريليون ريال، مقابل 1.872 تريليون ريال في أيار 2023.

وأوضح "المركزي" أن إجمالي موجوداته انخفض بواقع 153.8 مليار ريال أو 7.7% في يونيو الماضي قياسا على الشهر المماثل من 2022.
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وزادت الأصول الاحتياطية للسعودية إلى مستوى 1.662 تريليون ريال (443.2 مليار دولار) في يونيو، مقابل 1.658 تريليون ريال (442.13 مليار دولار) بنهاية شهر حزيران الماضي.

وزادت الودائع المصرفية في تموز بنسبة 2% إلى 2.439 تريليون ريال، مقابل 2.391 تريليون ريال في أيار السابق.

وأظهرت النشرة أن حجم الائتمان المصرفي ارتفع إلى 2.471 تريليون ريال في يونيو، مقابل 2.451 تريليون ريال في الشهر السابق له.(العربية) 
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