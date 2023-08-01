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إقتصاد

مع بداية شهر آب.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 01:51
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم  ما بين 89200 و 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89000 و 89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.


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