مع بداية شهر آب.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89200 و 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89000 و 89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.