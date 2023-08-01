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إقتصاد

ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم آخر الارقام اليوم

Lebanon 24
01-08-2023 | 02:10
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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 16 الف ليرة والبنزين 98 اوكتان 16 الف ليرة والمازوت 17 الف ليرة والغاز 32 الف ليرة. واصبجت الاسعار كالآتي:

 بنزين 95 اوكتان :  1.712.000 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 1.750.000 ليرة.
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مازوت: 1.497.000 ليرة

غاز: 842.000 ليرة
 
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