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إقتصاد

عالمياً... انخفاض في أسعار النفط

Lebanon 24
01-08-2023 | 04:00
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انخفضت أسعار النفط، وجاء ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب الأسود في حزيران أكبر مكاسب شهرية منذ مطلع العام 2022.

ويتم تداول النفط بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، وبلغت العقود الآجلة لخام "برنت" بحلول الساعة 07:02 بتوقيت موسكو مستوى 85.25 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.2% عن سعر الإغلاق السابق.
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فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 81.64 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.2% أيضا، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".(RT + بلومبرغ)


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