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إقتصاد

يتجاوز المليار دولار.. السعودية تقدم دعما اقتصاديا جديدا لليمن

Lebanon 24
01-08-2023 | 16:00
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أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الخاصة بالحكومة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الدعم الاقتصادي لليمن تم بتوجيهات وحرص من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان، انطلاقا من أواصر الأخوة والراوبط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي.
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واضافت الوكالة الرسمية أن ذلك يضاف إلى ما قدمته المملكة سابقا من دعم اقتصادي وتنموي إيمانا منها بدورها في دعم الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني، بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، كما أنه امتداد للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة والحكومة اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأشارت إلى أن هذا الدعم السخي يأتي تأكيدا لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين. (روسيا اليوم) 
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