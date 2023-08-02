30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
للشهر التاسع على التوالي... القطاع الصناعي في أميركا يعاني من الانكماش
Lebanon 24
02-08-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصناعي في أميركا ISM إلى 46.4 نقطة في تموز من 46 في حزيران، ما يشير إلى عدم وجود تحسن يذكر في القطاع في الولايات المتحدة، حيث انكمش القطاع للشهر التاسع على التوالي.
وكانت قراءة الشهر السابق هي أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، ويعد مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
Advertisement
كما تحسنت إجراءات الطلبات الجديدة والإنتاج في يوليو، على عكس الشحنات الصادرة من السلع الأميركية والتي انخفضت لأدنى مستوى هذا العام.
وسجلت صناعتان فقط هما المنتجات البترولية والأثاث نمواً عاماً في يوليو، أما الملابس والبلاستيك والورق قادت 16 صناعة أخرى لتقلص النشاط الصناعي.
وللمقارنة مع الدولة المنافسة لأميركا اقتصاديا، انكمش نشاط قطاع المصانع في الصين للشهر الرابع على التوالي في حزيران على الرغم من أن الأرقام جاءت أفضل من الشهر السابق، فيما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف إنعاش ثاني اقتصاد عالمي.
وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات في قطاع المصانع عند 49.3 في يوليو، مرتفعة من 49 نقطة في يونيو لكنها تبقى أدنى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانتعاش.
كما تراجع مؤشر PMI لقطاعات الأعمال والخدمات إلى 51.5 مقارنة مع قراءة شهر يونيو عند 53.2 مع تقلص النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تلوث في الطعام والمياه والثلج.. اليكم نتائج عينات المطعم الذي أُقفل بعد تسمم أكثر من 60 شخصا
Lebanon 24
تلوث في الطعام والمياه والثلج.. اليكم نتائج عينات المطعم الذي أُقفل بعد تسمم أكثر من 60 شخصا
08:25 | 2023-08-01
01/08/2023 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تدفع احدى معجباته بقوة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تدفع احدى معجباته بقوة.. هذا ما حصل
00:19 | 2023-08-02
02/08/2023 12:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء يحسمها... هل حصلت هزّة أرضيّة في لبنان؟
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء يحسمها... هل حصلت هزّة أرضيّة في لبنان؟
10:06 | 2023-08-01
01/08/2023 10:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نجحت في الثانوية العامة.. الفنان الشهير ينشر صورة لابنته الجميلة "جنى"
Lebanon 24
نجحت في الثانوية العامة.. الفنان الشهير ينشر صورة لابنته الجميلة "جنى"
09:20 | 2023-08-01
01/08/2023 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
24 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى... حفل يتحول إلى "كارثة" فما الذي جرى؟
Lebanon 24
24 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى... حفل يتحول إلى "كارثة" فما الذي جرى؟
07:45 | 2023-08-01
01/08/2023 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-08-02
حول الفائدة في مصر... اليكم أبرز التوقعات
04:00 | 2023-08-02
في اميركا... انخفاض ملحوظ لفرص العمل
02:58 | 2023-08-02
الليرة التركية... هل تنجح استراتيجية تحسينها؟
02:44 | 2023-08-02
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:00 | 2023-08-02
في المملكة المتحدة... تراجع في أسعار المنازل
01:00 | 2023-08-02
أسعار النفط حول العالم ترتفع من جديد... اليكم آخر الأرقام
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
02/08/2023 13:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
02/08/2023 13:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
02/08/2023 13:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24