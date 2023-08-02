في اميركا... انخفاض ملحوظ لفرص العمل

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تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في حزيران إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عامين لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف سوق الشحيحة رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) لكبح الطلب.وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، والذي صدر اليوم الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر حزيران، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2021.وجرى تعديل بيانات شهر مايو أيار بالخفض لتُظهر 9.616 مليون فرصة عمل بدلا من 9.824 مليون المعلن سابقا، وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في حزيران. (العربية)