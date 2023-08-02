بعد خفض "فيتش" لتصنيف أميركا الائتماني.. المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" تتراجع

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" في بداية التداولات، الأربعاء، بعدما أثر تحرك وكالة "فيتش" المفاجئ بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية على الإقبال على الأصول المنطوية على مخاطرة.وخفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA، وهو ما عارضته وزيرة الخزانة جانيت يلين.وقال ريتشارد فرنسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرويترز، الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من كانون الثاني، وهي حادثة اقتحام الكونغرس الأميركي.