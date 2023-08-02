تراجع أسعار النفط رغم الانخفاض في مخزونات الخام الأميركية

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وتراجعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 تموز، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.



وإذا تطابقت أرقام الحكومة الأميركية، المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع الأرقام التي قدرها معهد البترول الأميركي، فسيكون ذلك بمثابة أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأميركية وفقا للسجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1982. تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تحقيق مكاسب كبيرة، ولكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نيسان، وذلك بعدما أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام ومنتجات الوقود طلبا قويا في الولايات المتحدة وهو ما عوض أثر المخاوف إزاء ضعف التعافي الصيني.وتراجعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 تموز، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.وإذا تطابقت أرقام الحكومة الأميركية، المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع الأرقام التي قدرها معهد البترول الأميركي، فسيكون ذلك بمثابة أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأميركية وفقا للسجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1982.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.16 بالمئة إلى 83.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة إلى 79.33 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيين أكثر من دولار في وقت سابق من التعاملات، مدعومين بانخفاض المخزونات الأميركية.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط انخفضت بواقع 1.7 مليون برميل بالمقارنة مع تقديرات تشير إلى انخفاض 1.3 مليون.



وانخفضت مخزونات المشتقات بواقع 510 آلاف برميل بالمقارنة مع تقديرات محللين تشير إلى زيادة 112 ألفا. (سكاي نيوز عربية)