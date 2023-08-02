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إقتصاد
في منطقة "اليورو"... تراجع ملحوظ بنسب البطالة
Lebanon 24
02-08-2023
|
23:27
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أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي، "يوروستات"، أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.4 % في شهر تموز 2023، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ أيار 1998.
وتشير هذه النسبة إلى استقرار معدل البطالة مقارنة بشهر أيار 2023، وانخفاض ملحوظ مقارنة بالمعدل الذي بلغ 6.7% في يونيو 2022.
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وظلت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل عند 5.9% في تموز 2023، مستقرة مقارنة بمايو 2023، وأقل من 6.1% في يونيو 2022، حيث بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي 12.8 مليون شخص وفقا لـ"واس".
كما تشير الإحصائيات إلى أن أوروبا شهدت تراجعًا كبيرًا في معدلات البطالة منذ منتصف 2021، بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تبع فترة تفشي وباء كورونا، والانكماش الذي واكبها.(العربية)
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