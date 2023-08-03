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إقتصاد
في روسيا... ارتفاع ملحوظ بعدد السياح
Lebanon 24
03-08-2023
|
00:12
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أفاد اتحاد الشركات السياحية في روسيا، بأن عدد السياح الوافدين إلى روسيا في النصف الأول من عام 2023 ازداد بنسبة 2.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في بيان صدر عن الاتحاد: "وفقا لنتائج ستة أشهر من عام 2023، زار 187.8 ألف أجنبي روسيا لأغراض السياحة. وهذا يزيد بأكثر من 100 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي (81.5 ألف سائح)، أي أن النمو في العام بلغ 130٪".
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وأشار البيان إلى أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير مما كان عليه قبل الوباء. ووفقا للمعطيات المتوفرة زار روسيا خلال الفترة نفسها من عام 2019، حوالي مليوني سائح أجنبي.
وذكر البيان، أنه في النصف الأول من عام 2023، وصل عدد السائحين من الصين الذين زاروا روسيا إلى - 32.3 ألف سائح.
في الربع الأول من هذا العام، عادت الصين إلى قائمة أكبر موردي السياح إلى روسيا لأول مرة، وفي الربع الثاني، وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، احتلت المركز الأول مجددا.
وفي المرتبة الثانية جاءت تركيا. خلال النصف الأول من العام، بلغ عدد الأتراك الذين زاروا روسيا 20.6 ألف شخص.
في المرتبة الثالثة من حيث التدفق السياحي إلى روسيا في النصف الأول من العام ، جاءت ألمانيا (12.5 ألف زيارة)، والرابعة - تركمانستان (14.1 ألف زيارة). أغلقت إيران المراكز الخمسة الأولى (9.3 ألف زيارة).(تاس)
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