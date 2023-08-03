شراكة تجارية هامة بين مصر وتركيا... اليكم التفاصيل

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قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، رفعت هيسارجيكلي أوغلو، أن مصر تعتبر (أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة إفريقيا).جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع ضم مسؤولين من تركيا ومصر في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، شارك فيه وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، ورئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي، ورئيس غرفة تجارة مدينة الإسكندرية أحمد الوكيل.وأشار هيسارجيكلي أوغلو، إلى أن مصر تضم 200 شركة تركية، منها 40 شركة كبيرة، توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير)، مؤكدا بأنهم فخورون بأنّ الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر، وهي توفر فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن مصري.وقال إن هناك اتفاقية تجارة حرة بين تركيا ومصر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين، في العام الماضي 2022 قد وصل إلى 10 مليارات دولار، ونثق بإمكانية رفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار في وقت قصير.كما أكد على أن مصر تعد من بين أكبر أسواق التصدير بالنسبة لتركيا، وبنفس الوقت، فإنّ تركيا من أهم من يشترون الغاز المصري حسب تعبيره.من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة المصري، أحمد سمير صالح، إنهم يهدفون لرفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر، والذي يبلغ الآن 10 مليارات دولاروأعرب الوزير صالح، عن أمله في أن يساهم الاجتماع -الذي انعقد اليوم في أنقرة- في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، وأشار إلى وجود رغبة لدى الحكومة المصرية بهذا الاتجاه، وتذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف.وأضاف الوزير المصري، إلى أن موضوع تأشيرة الدخول -الفيزا- كانت تخلق صعوبات لرجال الأعمال الأتراك فيما مضى، وأن القاهرة قدّمت تسهيلات للمواطنين الأتراك بهذا الخصوص، وأكد في ذات الوقت على وجود رغبة تركية-مصرية لتعزيز التبادل التجاري بينهما، معتبراً أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، سيكون لصالح شعبي البلدين.(RT)