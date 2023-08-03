29
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وعاء ادخاري بالدولار.. طرح جديد لأكبر مصارف مصر هذه تفاصيله
Lebanon 24
03-08-2023
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرح البنك التجاري الدولي المصري وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6% يصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة 10 آلاف دولار.
وقال البنك في بيان، إن هذه الوديعة تعد وعاء ادخاريا متوسط الأجل، وتتيح للعملاء ادخار أموالهم دون الحاجة إلى ربطها لمدة طويلة.
Advertisement
أضاف أنه يمكن استرداد الوديعة في أي وقت، ولا يوجد مدة محددة لاستردادها مثل شهادات الادخار.
أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، يوم الثلاثاء 25 تموز 2023، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وسط أزمة شح الدولار.
وأصدر البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب بيان للبنك، فإن الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورا" 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
وأعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 تموز 2023.
وشهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
صافي الأصول الأجنبية
اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية خلال حزيران الماضي بنحو 2.57 مليار دولار ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 26.2 مليار دولار مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 23.64 مليار دولار في أيار .
كما ارتفع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 16.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
وزاد العجز لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.9 مليار دولار فيما تراجعت الأصول بنحو 1.6 مليار.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تتخطى الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل العجز إلى 9.65 مليار دولار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
Lebanon 24
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
15:12 | 2023-08-02
02/08/2023 03:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:45 | 2023-08-03
03/08/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
11:36 | 2023-08-02
02/08/2023 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من "كهرباء لبنان" بشأن رسوم التعرفة.. ماذا تقرّر؟
Lebanon 24
قرارٌ جديد من "كهرباء لبنان" بشأن رسوم التعرفة.. ماذا تقرّر؟
05:26 | 2023-08-02
02/08/2023 05:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة... طائرة سقطت وانفجرت قرب محطة للوقود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادثة مرعبة... طائرة سقطت وانفجرت قرب محطة للوقود شاهدوا الفيديو
05:59 | 2023-08-02
02/08/2023 05:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:30 | 2023-08-03
القطاع يُنازع منذ 2019.. هل تستحوذ مصارف عربية قريباً على بنوك لبنانية؟
05:07 | 2023-08-03
إبتداءً من يوم الإثنين... هذا ما سيقوم به مصرف لبنان
05:00 | 2023-08-03
النفط... الأسعار ترتفع عالمياً
04:00 | 2023-08-03
نقص القمح... 6 بلدان في دائرة الخطر
03:00 | 2023-08-03
لماذا خفّضت فيتش تصنيف أميركا الائتماني؟
02:46 | 2023-08-03
ارتفاع اضافي.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
03/08/2023 12:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
03/08/2023 12:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
03/08/2023 12:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24