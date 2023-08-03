ارتفاع اضافي.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89100 89400 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس على تسعيرة ما بين 89000 89250 ليرة للدولار الواحد.



