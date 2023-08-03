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إقتصاد
النفط... الأسعار ترتفع عالمياً
Lebanon 24
03-08-2023
|
05:00
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" يوم الجمعة المقبل.
وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.09% إلى 79.56 دولار للبرميل.
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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وستقييم اللجنة وضع السوق وتقييم تأثير خفض الإمدادات، وذكرت مصادر، أنه من المتوقع أن تبقي لجنة "أوبك+" على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير. (RT + بلومبرغ)
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