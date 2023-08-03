إرتفاع مبيعات "فولفو" بفضل السيارات الكهربائية

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سجلت شركة فولفو السويدية، اليوم الخميس، ارتفاعا بـ21 بالمئة في مبيعات السيارات في تموز، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إذ باعت 54,165 سيارة، وهو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يشهد نموا على أساس سنوي.وفي الأشهر السبعة الأولى من 2023، باعت فولفو 395,856 سيارة على مستوى العالم، بزيادة 18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022 بفضل ارتفاع الطلب على السيارات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء أو الهجينة. (سكاي نيوز)