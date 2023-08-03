29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إرتفاع مبيعات "فولفو" بفضل السيارات الكهربائية
Lebanon 24
03-08-2023
|
08:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت شركة فولفو السويدية، اليوم الخميس، ارتفاعا بـ21 بالمئة في مبيعات السيارات في تموز، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إذ باعت 54,165 سيارة، وهو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يشهد نموا على أساس سنوي.
Advertisement
وفي الأشهر السبعة الأولى من 2023، باعت فولفو 395,856 سيارة على مستوى العالم، بزيادة 18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022 بفضل ارتفاع الطلب على السيارات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء أو الهجينة. (سكاي نيوز)
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:45 | 2023-08-03
03/08/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
Lebanon 24
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
15:12 | 2023-08-02
02/08/2023 03:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
02:09 | 2023-08-03
03/08/2023 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
11:36 | 2023-08-02
02/08/2023 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيدخل الجيش إلى عين الحلوة ليلاً؟ "لبنان24" يكشفُ ما سيحدث
Lebanon 24
هل سيدخل الجيش إلى عين الحلوة ليلاً؟ "لبنان24" يكشفُ ما سيحدث
12:39 | 2023-08-02
02/08/2023 12:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:30 | 2023-08-03
بعد القرار السعودي... إرتفاع ملحوظ في أسعار النفط
10:02 | 2023-08-03
ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟
09:28 | 2023-08-03
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
09:00 | 2023-08-03
هل ُتعيد روسيا تفعيل العمل باتّفاقية الحبوب؟
05:07 | 2023-08-03
إبتداءً من يوم الإثنين... هذا ما سيقوم به مصرف لبنان
05:00 | 2023-08-03
النفط... الأسعار ترتفع عالمياً
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
03/08/2023 17:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
03/08/2023 17:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
03/08/2023 17:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24