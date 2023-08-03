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إقتصاد

روسيا تفرض غرامة مالية على "أبل".. ما السبب؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 16:00
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فرضت محكمة في موسكو غرامة مالة على شركة "أبل" قيمتها 400 ألف روبل (4274 دولارا) اليوم الخميس لعدم حذف محتوى "غير دقيق" حول ما تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وقالت وكالة تاس الروسية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة أبل بسبب تلك المخالفة.
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ولم تصدر أبل أي تعليق حتى الآن على القرار، بحسب رويترز.
 
وأوقفت الشركة الأميركية الشهيرة مؤقتا كل مبيعات منتجاتها في روسيا بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، وجعلت خدمة أبل باي محدودة في روسيا. (سكاي نيوز عربية) 

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