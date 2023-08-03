27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روسيا تفرض غرامة مالية على "أبل".. ما السبب؟
Lebanon 24
03-08-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فرضت محكمة في موسكو غرامة مالة على شركة "أبل" قيمتها 400 ألف روبل (4274 دولارا) اليوم الخميس لعدم حذف محتوى "غير دقيق" حول ما تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وقالت وكالة تاس الروسية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة أبل بسبب تلك المخالفة.
Advertisement
ولم تصدر أبل أي تعليق حتى الآن على القرار، بحسب رويترز.
وأوقفت الشركة الأميركية الشهيرة مؤقتا كل مبيعات منتجاتها في روسيا بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، وجعلت خدمة أبل باي محدودة في روسيا. (سكاي نيوز عربية)
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:45 | 2023-08-03
03/08/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
02:09 | 2023-08-03
03/08/2023 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
05:27 | 2023-08-03
03/08/2023 05:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
09:28 | 2023-08-03
03/08/2023 09:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
05:09 | 2023-08-03
03/08/2023 05:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2023-08-03
إرتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع في أميركا
13:45 | 2023-08-03
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة مساء اليوم
13:00 | 2023-08-03
النيجر من بينها... تعرفوا إلى أكبر 7 دول منتجة لليورانيوم في العالم
10:30 | 2023-08-03
بعد القرار السعودي... إرتفاع ملحوظ في أسعار النفط
10:02 | 2023-08-03
ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟
09:28 | 2023-08-03
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
04/08/2023 01:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
04/08/2023 01:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
04/08/2023 01:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24