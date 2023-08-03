بعد قرار سعودي... أسعار النفط العالمية ترتفع بشكل ملحوظ

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ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، بعد قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي.وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.89% إلى 80.20 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.82% إلى 83.88 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وأعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض في إطار دعم أسعار الخام.(RT + بلومبرغ)