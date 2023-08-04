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إقتصاد

مع ترقّب بيانات الوظائف الأميركية.. هكذا جاءت أرقام المؤشرات المالية

Lebanon 24
04-08-2023 | 05:31
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أنهى المؤشر نيكي الياباني التداول، الجمعة، دون تغير يذكر تقريباً مع ترقب صدور بيانات الوظائف الأميركية، بينما دعمت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر.

وارتفع المؤشر نيكي 0.10 بالمئة إلى 32130.94 نقطة بعدما انخفض دون مستوى 32 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى منذ 13 تموز.
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وخسر المؤشر ما يقرب من 4% في الجلستين الماضيتين بعد الخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.7 بالمئة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس عمليات التداول في فيليب للأوراق المالية باليابان، في تقرير لوكالة "رويترز": "يبدو أن التراجع نتيجة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة توقف الآن مع انتهاء جولة من عمليات بيع قام بها المستثمرون على المدى القصير".

وأضاف: "لكن المستثمرين أحجموا عن الرهان على الأسهم قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية. وإذا جاءت النتيجة قوية، سترتفع العوائد مما قد يدفع المستثمرين إلى بيع الأسهم".

وخفضت وكالة فيتش، الثلاثاء، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+ من AAA، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة في اليابان والولايات المتحدة وأثر سلبا على الأسهم.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليرتفع 0.28 بالمئة إلى 2274.63 نقطة عند الإغلاق، لكنه خسر 0.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وهبط سهم نينتندو 2.91 بالمئة رغم ارتفاع أرباح شركة ألعاب الفيديو في الربع الأول من العام 82 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كذلك، تراجع سهم شركة كيكومان المصنعة لصلصة الصويا 4.5 بالمئة متصدرا الخسائر على المؤشر نيكي، فيما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 0.88 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر. كذلك، انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 0.72 بالمئة.

مع هذا، فقد صعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.34 بالمئة. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 130 سهماً وانخفض 93 فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.
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