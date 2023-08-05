بوتين يوقع قانونا يخص المستثمرين الأجانب من الدول "غير الصديقة".. إليكم التفاصيل

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وقّع الرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين قانونا يمنع المستثمرين الأجانب من الدول "غير الصديقة" من ‏امتلاك حصص في شركات وبنوك روسية كبرى.‏وأضافت وكالة الإعلام الروسية (ريا نوفوستي) أن الحكومة ستضع قائمة بالشركات الروسية التي يشملها القانون، بما في ‏ذلك جميع البنوك والشركات المهمة التي تتجاوز حجماً معيناً من حيث الإيرادات أو ‏الموظفين أو الأصول أو مدفوعات الضرائب.‏وبموجب القانون، يمكن تعليق حقوق المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، ‏أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وتوزيع ‏حصصهم بشكل متناسب بين المالكين الروس.‏وكثفت موسكو تحركاتها في الأشهر القليلة الماضية للسيطرة على أصول للشركات ‏الغربية ردا على مصادرة أصول مملوكة لها في الخارج.‏(cnbc)