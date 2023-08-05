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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. هكذا افتتح صباح اليوم
Lebanon 24
05-08-2023
|
03:52
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
وكان قد سجّل مساء أمس، تسعيرة تتراوح ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
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