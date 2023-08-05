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إقتصاد

اقتصاد أميركا يضيف وظائف بأقل من التوقعات.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:30
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أظهرت بيانات ان الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف في شهر تموز الماضي بأقل من التوقعات، إلا أن عدد الوظائف قد ارتفع بالمقارنة مع شهر حزيران الماضي.

وبينت بيانات وزارة العمل الأميركية، أمس الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد ارتفع خلال تموز الماضي بواقع 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.
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كما عدلت وزارة العمل بيانات الوظائف خلال شهر حزيران الماضي بالخفض إلى 185 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمئة في تموز ، مقابل توقعات بأن يبقى دون تغيير عن مستواه في حزيران الماضي عند 3.6 بالمئة.

وكان تقرير "ADP" كان أظهر أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 324 ألف وظيفة، بأكثر من التوقعات، ما أظهر متانة وقوة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.(سكاي نيوز)



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