الروبل الروسي عند أدنى مستوى منذ بداية الحرب

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انخفض سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى منذ أذار 2022.وبحسب وكالة” انتر فاكس ” للأنباء، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي متجاوزا حاجز 95 روبل لأول مرة منذ 28 أذار 2022، ليصل إلى 95.29 روبل.وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو فوق مستوى 105 روبلات، بواقع 1.79 روبل، ليبلغ 105.02 روبل وذلك للمرة الأولى منذ 25 أذار 2022.وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.18 بالمئة إلى 3184.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.08 بالمئة إلى 1057.5 نقطة.