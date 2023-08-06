بولندا تعلق ضخ النفط الروسي... اليكم التفاصيل

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أعلنت الشركة المشغلة للقسم البولندي من خط أنابيب نفط "دروجبا" الروسي تعليق الضخ عبر أحد فرعي الخط من روسيا إلى ألمانيا بعد حدوث تسرب للنفط منه بالأراضي البولندية.وقالت الشركة في بيانها: "اكتشفت أنظمة التشغيل الآلي لشركة PERN مساء السبت تسربا في خط أنابيب "دروجبا" في منطقة خوديش بأحد فرعي القسم الغربي الذي يدخل النفط من خلاله إلى ألمانيا. وتم إيقاف الضخ في الجزء المتضرر على الفور".وأشارت إلى أن الخط الثاني من خط أنابيب النفط يعمل دون تغييرات، ولا يوجد خطر على حياة وصحة السكان المحليين.ويعمل رجال الإطفاء الحكوميين وخدمات الطوارئ والإنقاذ التابعين لشركة PERN في مكان الحادث. وما زالت أسباب الحادث قيد التحقيق.ويعد خط "دروجبا"، الذي افتتح في 1964، واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.(تاس)