في مصر... ارتفاع في أرقام الاحتياطي الاجنبي

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قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 34.879 مليار دولار في تموز من 34.807 مليار في حزيران.كان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفع بمقدار 130 مليون دولار بنهاية حزيران، ليصل إلى 34.81 مليار دولار، من 34.66 مليار دولار في نهاية أيار.وأعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".(العربية)