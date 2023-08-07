Advertisement

إقتصاد

في الجزائر... تدشين مشروع ضخم للسكك الحديدية

Lebanon 24
07-08-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1095136-638269947231818439.jpg
Doc-P-1095136-638269947231818439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تطوير النقل بالسكك الحديدية يشكل أحسن ضمانة للتنمية في البلاد لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب، والجزائر ستطلق برنامجا مع شركاء صينيين لمد خطوط نقل بالسكك الحديدية بطول يقارب 6000 كلم.
Advertisement

أوضح تبون أن "تطوير قطاع السكك الحديدية هو أحسن ضمان للتنمية، المشروع فيه ما يقارب 6000 كلم وأصدقاؤنا الصينيون قبلوا المبدأ، نحن بصدد مراجعة الدراسات مع بعض وسننطلق في الأشغال"، حسب ما ذكر في اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية.

وأضاف أن مثل هذه المشاريع الهيكلية من شأنها أن ترسخ الوحدة الوطنية والترابية وتسمح بترقية الاستثمار في أعمق مناطق الوطن، والخط السككي الذي يصل إلى تمنراست سيسهل استغلال المناجم ويرقي التجارة ويخلق حيوية اقتصادية بشكل يفيد المواطن، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح أن "أولوية الأوليات" ستكون لمشروعي نقل الفوسفات نحو ميناء عنابة على مسافة 280 كلم، وكذا لمشروع الخط الرابط بين منجم غار أجبيلات وبشار بطول يزيد عن 800 كلم لنقل الحديد، مؤكدا على أهمية السرعة في الإنجاز.

وأفاد أن من بين المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط ربط مدينة بشار بأدرار بخط سككي على مسافة نحو 600 كلم، موضحا أن من مميزات النقل بالسكك الحديدية ربح الوقت ونقص التأثير على البيئة، علاوة على التكلفة التي تقل عن النقل البري، فضلا عن فك العزلة عن المناطق التي تعبرها شبكة القطارات المبرمجة.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:15 | 2023-08-07
04:01 | 2023-08-07
03:15 | 2023-08-07
03:13 | 2023-08-07
03:00 | 2023-08-07
02:58 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24