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إقتصاد
النفط يواصل مكاسبه ويسجل أعلى مستوياته في 4 أشهر
Lebanon 24
07-08-2023
|
02:37
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واصلت أسعار النفط مكاسبها، لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل بعدما تعهدت السعودية وروسيا، وهما من كبار منتجي النفط، بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر بهدف استمرار موازنة الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
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وبحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.49 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.05 دولار للبرميل.
وسجل الخامان مكاسب لسادس أسبوع على التوالي في الأسبوع الماضي، وهي أطول فترة مكاسب منذ كانون الأول 2021 وكانون الثاني 2022.
وتلقت الأسعار دعما بفضل عدة عوامل في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأميركية وتخفيض إمدادات أوبك+ وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد تعثر في الربع الثاني.
ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم الخميس تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأشارت إلى أنها قد تمددها مجددا أو تزيد مقدار الخفض. وسيكون إنتاج المملكة في ايلول حوالي تسعة ملايين برميل يوميا.
كما قالت روسيا الخميس إنها ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أيلول.
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