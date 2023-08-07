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إقتصاد

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وسط ترقب لاختبار التضخم الأميركي

Lebanon 24
07-08-2023 | 02:58
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ارتفعت أسعار الذهب، بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأونصة، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.20 دولار للأونصة.
وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في تشرين الثاني بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة وكشف أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في تموز.

وتعزز الأدلة الجديدة على أن سوق العمل تتباطأ التصور بأن أحدث رفع للفائدة في البنك المركزي الأميركي قد يكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 923.75 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1262.31 دولار للأوقية.
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