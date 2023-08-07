Advertisement

إقتصاد

أسهم أوروبا تنخفض وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

Lebanon 24
07-08-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1095235-638270104008240282.PNG
Doc-P-1095235-638270104008240282.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لتقرير أميركي عن الوظائف على تحركات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة ويترقبون فيه أيضا بيانات مهمة عن التضخم من عدة دول حول العالم هذا الأسبوع.
Advertisement

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% سائرا على درب بورصة وول ستريت التي تراجعت المعنويات فيها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي تضمن نتائج متباينة.

وانخفض سهم سيمنس 5.8% ليتذيل أسهم شركات المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).
وتراجعت البورصة الألمانية 1.6%.

ووسط تزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع. (العربية)       
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:46 | 2023-08-07
07:15 | 2023-08-07
04:01 | 2023-08-07
03:15 | 2023-08-07
03:13 | 2023-08-07
03:00 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24