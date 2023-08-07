أسهم أوروبا تنخفض وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لتقرير أميركي عن الوظائف على تحركات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة ويترقبون فيه أيضا بيانات مهمة عن التضخم من عدة دول حول العالم هذا الأسبوع.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% سائرا على درب بورصة وول ستريت التي تراجعت المعنويات فيها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي تضمن نتائج متباينة.وانخفض سهم سيمنس 5.8% ليتذيل أسهم شركات المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).وتراجعت البورصة الألمانية 1.6%.ووسط تزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع. (العربية)