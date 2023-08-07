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إقتصاد

أمرٌ إيجابي.. ماذا شهدت الأسهم الأميركية اليوم؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 14:00
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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الإثنين، مستعيدة بعض مكاسبها التي خسرتها الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير التضخم الأميركي، يوم الخميس.

واختتمت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت الأسبوع الماضي منخفضة، مع انشغال المستثمرين بجني الأرباح بعد مكاسب دامت شهوراً، بسبب قلقهم من بعض البيانات الاقتصادية، وتقلب الأرباح وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
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ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 40.28 نقطة أو 0.90% إلى 4518.31 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 84.73 نقطة أو 0.61% إلى 13993.97 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 407.80 نقطة أو 1.16% إلى 35473.42 نقطة.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية، الخميس، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع 4.7%، على أساس سنوي في تموز.
وأظهرت بيانات نشرت الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد الأمريكي جاء أقل مما كان متوقعاً في تموز، لكن الاقتصاد سجل مكاسب قوية على صعيد الأجور، وشهد تراجعاً في معدل البطالة.
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