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إقتصاد

ارتفاع جديد بأسعار النفط العالمية... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
08-08-2023 | 00:00
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، إذ تدعمت السوق بفعل مخاوف بشأن الإمدادات تسببت فيها تخفيضات إنتاج من السعودية وروسيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش.
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وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.37 دولار للبرميل، بارتفاع 43 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وأغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يستعد المستثمرون لضعف في الطلب من أكبر اقتصادين في العالم الصين والولايات المتحدة.

وقالت تينا تنغ المحللة في "سي.أم.سي ماركتس" في مذكرة "خفض الإنتاج السعودي والروسي قد يظل باعثا على التفاؤل في أسواق النفط".

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في ايلول.(الحرة)
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