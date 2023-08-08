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إقتصاد

حول احتياطي أوكرانيا من النقد الأجنبي... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
08-08-2023 | 00:00
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قال البنك المركزي الأوكراني اليوم الاثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نما إلى مستوى قياسي جديد بلغ 41.7 مليار دولار في بداية آب.

وذكر البنك المركزي في بيان أن الاحتياطي مستمر في النمو بفضل التدفق المستمر للمساعدات المالية من شركاء أوكرانيا الغربيين.
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وجاء في البيان "ارتفع احتياطي النقد الأجنبي 6.9% في حزيران مسجلا مستوى قياسيا للمرة الثانية على التوالي منذ استقلال أوكرانيا". وبلغ الاحتياطي 39.026 مليار دولار في بداية يوليو/تموز.

وأضاف البنك المركزي أنه تلقى 4.68 مليار دولار خلال تموز، من بينها 1.657 مليار من الاتحاد الأوروبي، و1.496 مليار من اليابان، و1.250 مليار من الولايات المتحدة. وقال إن الحكومة جمعت أيضا نحو 227 مليون دولار من طرح سندات محلية بالعملة الصعبة.

وأردف البنك قائلا إن أوكرانيا سددت ديونا خارجية 394.6 مليون دولار في تموز.

كما باع البنك المركزي سندات قيمتها 1.8 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي في تموز. وربط العملة المحلية (الهريفنيا) عند 36.57 مقابل الدولار الصيف الماضي ويتدخل بانتظام لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للعملة وسوق النقد.(العربية) 
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