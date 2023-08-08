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إقتصاد

في روسيا... البورصة تتأثر بتراجع "الروبل"

Lebanon 24
08-08-2023 | 01:00
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو في تعاملات اليوم الاثنين تزامنا مع تراجع العملة الروسية الروبل أمام العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.47% إلى 3137.45 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.84% إلى 1024.39 نقطة.
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وفي سوق العملات، تراجع الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وصعد سعر صرف الدولار بواقع 81 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.50 روبل، وفي وقت سابق تجاوز الدولار مستوى 97 روبلا.

كذلك صعد سعر صرف اليورو بواقع 64 كوبيكا إلى 106.25 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويرى خبراء أن ضعف الروبل زاد من الإقبال على أسهم الشركات الروسية، كذلك أشاروا إلى أن استبدال المستثمرين الروس بأجانب في بورصة موسكو لعب دورا مهما أيضا في دعم البورصة.

وفي وقت سابق، رجح النائب الأول لرئيس المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين نمو بورصة موسكو هذا العام بفضل المستثمر المحلي.(RT)


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