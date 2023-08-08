Advertisement

إقتصاد

مصر تعلن عن حاجتها لاستيراد زيت دوار الشمس

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1095490-638270769407999201.jpg
Doc-P-1095490-638270769407999201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن ممارسة لاستيراد زيت دوار الشمس مكرر معبأ.

وسيكون التوريد في عبوات لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5 آلاف طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل.
Advertisement

ووفقا لبيان للهيئة فإن الموعد المطلوب للتسليم سيكون خلال شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني أو كانون الأول 2023.

وتقدم أسعار العروض على أساس التكلفة والتأمين والشحن للطن بنظام السداد عند الاطلاع وبتسهيلات موردين 180 يوما.

وسيكون الموعد النهائي لتلقي العروض 17 آب 2023 على أن تكون العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية كانون الأول 2023.

وطلبت الهيئة تقديم العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي بمبلغ 100 ألف دولار غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2023-08-08
06:42 | 2023-08-08
05:00 | 2023-08-08
04:00 | 2023-08-08
03:15 | 2023-08-08
03:13 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24