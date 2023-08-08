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إقتصاد

تركيا... هل ستتمكن من تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي؟

Lebanon 24
08-08-2023 | 03:00
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قال مصدر مطلع وكذلك وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن تركيا تعتزم فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج من أجل تقليل التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري.

وذكرت وكالة الأناضول اليوم الاثنين أن وزارة الخزانة قررت إدخال نظام الحصص في محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
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وقالت إن وزارتي الخزانة والتجارة ستستكملان الخطوات التشريعية الخاصة بهذا الإجراء قريبا، مضيفة أن الحصص ستطبق على واردات الذهب غير المعالج التي يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة أن واردات الذهب غير المصنع زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام 180% عن الفترة نفسها من العام السابق إلى 19.4 مليار دولار.

وبعد الزلازل المدمرة في شباط، فرضت تركيا قيودا على واردات الذهب. لكن الطلب المحلي على المعدن النفيس صار أقوى، وكان السبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الشديد لقيمة الليرة.

وذكرت وكالة الأناضول أنه سيجري تحديد حصص شهرية مع وضع حجم واردات الذهب غير المعالج التي استوردها الوسطاء في السنوات السابقة في الحسبان.

وأضافت أنه سيجري استثناء الواردات لغرض التصدير لاحقا من نظام الحصص من أجل تشجيع إنتاج الذهب وتصديره.

وانخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي بنحو 12 مليار دولار من ذروة بلغت 53.36 مليار دولار في نهاية اذار.(العربية)
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