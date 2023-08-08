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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع بدعم تخفيضات الإنتاج
Lebanon 24
08-08-2023
|
02:40
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، إذ تلقت السوق دعما بفعل مخاوف بشأن الإمدادات تسببت فيها تخفيضات إنتاج من السعودية وروسيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.71 دولار للبرميل.
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وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.37 دولار للبرميل، بارتفاع 43 سنتا أو 0.5 بالمئة.
أغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يستعد المستثمرون لضعف في الطلب من أكبر اقتصادين في العالم الصين والولايات المتحدة.
وقالت تينا تنج، المحللة في سي.إم.سي ماركتس في مذكرة "خفض الإنتاج السعودي والروسي قد يظل باعثا على التفاؤل في أسواق النفط".
قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل ايلول، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد ايلول.
وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في ايلول.
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