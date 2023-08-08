استقرار مستمر في سعر الصرف.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

استقر سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهي التسعيرة نفسها التي أقفل عليها سعر الصرف مساء أمس.

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