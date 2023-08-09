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إقتصاد

في الصين... تراجع نسب التضخم

Lebanon 24
09-08-2023 | 01:30
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قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 0.3% في تموز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

فيما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 4.4% على أساس سنوي في تموز الماضي.(العربية) 
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