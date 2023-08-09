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إقتصاد

الاقتصاد الاوروبي... تحذيرات من تداعيات خطيرة

Lebanon 24
09-08-2023 | 02:00
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حذرت وكالة "بلومبرغ" من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل ضخمة العام المقبل بسبب تشديد السياسة النقدية، والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقا للوكالة فإن الاقتصاد الأوروبي يواجه خطر حدوث انكماش بنسبة 5% في العام المقبل 2024 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتقليص إجراءات الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
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ويرى خبراء وكالة "بلومبرع" أن هذه العوامل تزيد من خطر حدوث ركود اقتصادي كبير، كذلك حذروا من احتمال تراجع العملة الأوروبية اليورو.

وقال الخبراء: "العملة الأوروبية معرضة لأكبر خطر منذ إطلاقها على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة وقيود الإنفاق المتجددة وهو ما يزيد من من مخاطر حدوث ركود كبير".

وأضافوا، أن "تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض سيبلغ ذروته في العام 2024 ما سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8%، وإذا ترافق ذلك مع إلغاء إجراءات الدعم وارتفاع أسعار الطاقة فإن الرقم سيصعد إلى 5%".

ووصف الخبراء الوضع "بالانتقام المؤلم" (التداعيات المؤلمة) لسياسة رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. (بلومبرغ)


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