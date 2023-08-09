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إقتصاد
الدولار يحافظ على استقراره.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
09-08-2023
|
03:02
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إفتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم، في السوق الموازية على تسعيرة تراوحت ما بين 89100 و 89400 ليرة للدولار الواحد، وهي التسعيرة نفسها التي أقفل عليها سعر الصرف مساء أمس.
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