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إقتصاد

مؤشر الدولار... لماذا تراجع؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 04:52
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انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ أشارت مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى تحسن الإقبال على المخاطرة بالرغم من ظهور علامات جديدة على معاناة الاقتصاد الصيني.

وقال تجار إن البنوك الصينية المملوكة للدولة عمدت إلى بيع الدولار مما ساعد اليوان على الصعود من أدنى مستوياته في شهر حتى مع دخول البلاد في مرحلة انكماش في الأسعار.
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وأشار تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر الصرف عند مستوى أقوى من المتوقع يبلغ 7.1588 للدولار قبل الفتح إلى عدم ارتياحه إزاء تراجع اليوان في الفترة الماضية.

وساعد ذلك أيضا الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام اليورو والجنيه الإسترليني وأربع عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.15% إلى 102.37 في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا متخليا عن بعض مكاسبه التي بلغت 0.47% في الجلسة الماضية.

وزاد اليورو 0.2% إلى 1.09745 دولار بينما صعد الإسترليني 0.14% إلى 1.2766 دولار.

وأشارت التعاملات الآجلة على مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي إلى ارتفاع نسبته 0.9% بعد هبوط تجاوز الواحد بالمئة أمس الثلاثاء وسط موجة بيع لأسهم البنوك بعدما أعلنت إيطاليا ضريبة أرباح مفاجئة قدرها 40% على البنوك.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.13% إلى 0.6553 دولار بعدما هبط أمس الثلاثاء لأدنى مستوياته منذ أول حزيران عند 0.6497 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.16% إلى 0.6074 دولار منتعشا من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله الجلسة الماضية عند 0.6035 دولار.(العربية) 
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