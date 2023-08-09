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إقتصاد

الذهب يرتفع... كم أصبح سعر الأونصة؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 06:30
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1930.37 دولار للأونصة.
 
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.50 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)
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