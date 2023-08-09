الذهب يرتفع... كم أصبح سعر الأونصة؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1930.37 دولار للأونصة.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.50 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)