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إقتصاد

أمرٌ لم يحصل منذ 15 عاماً.. ماذا شهدت أسعار الأرز اليوم؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 13:00
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قفزت أسعار الأرز في آسيا، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها لأول مرّة منذ 15 عاماً، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية وسط تهديد الطقس الجاف للإنتاج في تايلاند وقيام الهند بحظر بعض الصادرات.
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وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5%، وهو معيار آسيوي، قفز إلى 648 دولاراً للطن، وهو أعلى سعر منذ تشرين الأول 2008، وفقاً لبيانات جمعية مصدري الأرز التايلاندي.

ويعتبر الأرز عنصراً حيوياً في الوجبات الغذائية لمليارات البشر في آسيا وأفريقيا، ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعاره إلى زيادة الضغوط التضخمية وزيادة فواتير الاستيراد للمشترين.

ويأتي آخر تهديد للإمداد من تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز، فالسلطات شجعت المزارعين على التحول إلى المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه، حيث تستعد البلاد لظروف أكثر جفافاً مع ظهور ظاهرة النينو.

وفي الشهر الماضي، وسعت الهند حظر الشحن لحماية الإمدادات المحلية، مما أثار الذعر في بعض البلدان التي اندفعت لشراء الأرز بقوة بهدف رفع المخزونات الخاصّة بها.

وبحسب التقارير، فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تفاقم الضغوط في أسواق الغذاء العالمية، التي أثر عليها الطقس القاسي، وانخفاض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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