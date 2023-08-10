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إقتصاد

سعر صرف جديد للحوالات في سوريا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-08-2023 | 00:00
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حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة بـ10100 ليرة للدولار.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11086.27 ليرة سورية لليورو الواحد.
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وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في الـ 18 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9900 ليرة للدولار، و 11139.98 ليرة سورية لليورو.(سانا)

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